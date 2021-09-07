《掃毒3》由劉青雲、郭富城和古天樂三大影帝領銜主演，不過受到新冠肺炎疫情影響，近日才在香港火速趕拍，根據最新消息稱，曾擔任著名電影《戰狼II》及《殺破狼II》的「飛車指導」陳偉強，在一場車禍特技後因閃避不及，直接被一輛道具車壓傷，送醫後一度命危，所幸目前已脫離險境。

綜合港媒報導，《掃毒3》劇組5日凌晨在青衣西草灣路香港聯合船塢拍攝一場車禍特技的場景，當時一共動用4台道具車，但過程中其中一台七人座道具車卻突然翻覆，最後直接壓在陳偉強身上；據悉，陳偉強當時正在進行場地布置，沒想到過程中卻因閃避不及遭壓傷，而該輛車雖然外觀與其他車輛無不同，但車內引擎等已被拆除。

警方獲報後趕往現場，陳偉強雖然無表面傷痕，但全身有些疼痛，救護員到場後幫他固定頭部以及頸部，也幫他戴上氧氣罩，送往醫院急救曾待在深切治療部，情況一度危急，但後來就脫離險境。

針對這起意外，電影老闆林小明表示，陳偉強目前無生命危險，但需留院觀察，並強調這次的意外沒有影響拍攝進度，不過他也說：「就算有影響都無所謂，最重要是人安全無事。」

《掃毒3》原本預計於2020年底遠赴泰國拍攝，不料受到新冠肺炎疫情影響，拍攝期一延再延，最後劇組直接在新界找了一個50萬呎的空間來拍攝泰國的戲份，其製作成本也高達千萬港幣。

古天樂（左）、劉青雲（中）及郭富城（右）。（圖／翻攝自東網）

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