測試大廠京元電子(2449)在旺季需求暢旺、稼動率恢復高檔下，2021年8月合併營收續「雙升」至30.44億元、再創歷史新高。法人看好京元電第三季強勁復甦，營收及獲利均可望改寫新高，第四季營收益可望再小幅成長創高。

京元電公布2021年8月自結合併營收達30.44億元，較7月29.57億元成長2.96％、較去年同期25.01億元成長達21.71％，再創歷史新高。累計前8月合併營收212.29億元，較去年同期196.32億元成長8.14％，續創同期新高。

投顧法人指出，京元電在移工群聚染疫危機解除後，稼動率迅速回升至逾7成水準，帶動7、8月營收接連改寫新高，看好第三季營收可望季增近15％、毛利率回升至逾31％，帶動稅後淨利季增6成，營收及獲利均可齊創新高，且第四季營收有望再小幅成長創高。

投顧法人表示，京元電無法承接的華為海思產能缺口，已迅速被其他客戶填滿，其中台系客戶今年預估成長逾6成、帶動營收貢獻達25～30％，而包括面板驅動IC（DDI）、CMOS影像感測器（CIS）等客戶營收均可望成長1～3成。

為因應客戶強勁需求，京元電將今年集團資本支出大舉調升70.59％至160億元，主要用於採購新機台。投顧法人看好京元電今年營收成長達13％、每股盈餘估逾3.9元，考量未來2年封測景氣轉佳，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自40.8元升至55.3元。