全球市場上週出現明顯反彈，亞洲股市亦跟著再獲資金青睞，國際資金對亞股買多賣少，且買超國家多數集中在東北亞雙雄的台灣、南韓以及中國股市；就上週數據來看，中國股市連兩週為資金淨流入的大贏家，上週獲得43.24億美元挹注，且金額明顯擴大；整體來看，今年以來，中國與印度兩大市場成為亞股吸金王，陸股獲逾435.46億美元資金挹注，其次，印度股市則累計76.61億美元的買超。

摩根中國型產品經理張致寧表示，中國官方短期內提出更嚴格的互聯網監管框架，以目前相關互聯網深入民間生活，產業短線雖面臨經營成本的上揚與利潤率的壓縮，但長期來看相關監管仍有助體質改善，並持續受惠市場規模與消費升級等趨勢，長期增長態勢不減。

張致寧指出，根據摩根證券8月調查統計，多數受訪者認為中國的監管行動對股市的影響是暫時性，並計劃趁此機會逢低買入。此外，歷史經驗顯示，MSCI中國指數波段跌幅超過三成後進場，後一月後三月與後半年都有正報酬，當前已醞釀極佳波段反彈機會。隨著市場反應中國監管漸鈍化，中國股市現階段估值具吸引力。觀察互聯網龍頭股價自高點回落約兩成至四成，且對應其未來12個月的獲利，目前股價可能已反應大部分監管政策趨緊所帶來的營運衝擊，並凸顯極佳投資價值。

至於印度股市方面，富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，隨著疫苗接種進展加速以及受壓抑的消費釋放支撐成長動能，印度經濟活動自第三季起逐步正常化，政策致力推動製造業與基礎建設有利經濟結構可持續成長，強勁的全球成長也將帶來助力，預期在未來幾個季度將進入週期性復甦。