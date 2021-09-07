范雲昨日（6）在臉書發表「中研院外文更名」一文。（圖／取自范雲臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自范雲臉書）

長榮航空爆出3名機師確診，昨日（6）確定3人皆確定感染Delta病毒，案16120機師兒因確診、就讀學校停課，引爆校園恐慌。昨日長榮航空也對其機師8月28日在高雄小港機場下機後「無罩聊天」一案做出懲處，該名機師遭記1大過及停飛6個月。面對機師破口連環爆，當初推動放寬機組員檢疫措施為「3+11」的民進黨立委范雲，再度成為眾矢之的；范昨日在臉書發表「中研院外文更名」一文下方，被網友洗版留下「何時下台謝罪」等語。

長榮航空爆出3名機師確診，1名機師已確定感染Delta，另2名機師的病毒基因序列結果昨日出爐。指揮中心指揮官陳時中表示，案16119、16120兩機師，以及案16120機師的兒子案16122三人都確定感染Delta，病毒序列相同，為同班機執勤感染，但與先前確定感染Delta的案16066機師病毒序列不相同，感染源不一樣。

不僅如此，有民眾8月28日到小港機場接機，目睹航廈內有2名機師在聊天，其中1名竟全程未戴口罩，29日立刻向1922反映，高雄航空站獲報後，著手調查。高雄航空站昨日上午指出，航空站將依據防疫規定將案件移送高雄市政府衛生局裁處。長榮航空晚間祭出懲處，給予該名副機長記1大過及停飛6個月的處分，而機長未盡督導責任的部分則予以警告處分。

機師破口連環爆引發全國恐慌，被視為「3+11推手」的范雲再次成為箭靶。昨日疫情爆發之際，范則在臉書發表「中研院外文更名」一文，內容則是關於主權等問題對疫情則隻字未提，此舉引發大批網友不滿，紛紛留言：「何時下台謝罪」、「請問委員什麼時候下台」、「請問3+11進度」、「3+11 會議紀錄在哪？」「不分區怎麼罷免？」但也有網友留言為范加油打氣並表達支持。