一名張姓女子與國二中輟少女在工地工作時，兩人打賭比賽誰拆板模比較快，只要輸了就必須隨便對方處置，未料少女輸了比賽，遭張女脫光衣服，綑綁在椅子上用按摩棒及手指頭猥褻性侵。但法官勘驗錄影畫面，發現少女面帶笑容還和現場的人嘻笑怒罵，而且自承「願賭服輸」，法官依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪判張女有徒刑6月。可上訴。

根據判決書記載，張姓女子與陳姓男子為男女朋友，陳男於民國106年間認識國二中輟生A女。張女於107年1月7日某時許，在工地工作時，與A女相約比賽拆板模之速度，並約定輸的一方須任憑贏的一方處置，最後由張女贏得拆板模比賽。

當天傍晚下班後，張女與男友，A女及同事等人前往張女住處，張女見A女沐浴走出浴室後，即要求A女履行工作時之打賭約定，A女因賭輸該比賽，為履行賭約，於是同意張女持童軍繩綑綁後，先以情趣按摩棒摩猥褻A女，接著在指侵，事後因A女為中輟生，經學生諮商輔導中心輔導員尋獲後得知上情，立刻帶著A女到警局報案。

但A女出庭時自陳，因為畢竟這是自己打賭輸，就是朋友之間打賭輸，但是友誼還是不會散，也不會畏懼張女事後繼續侵害她，感覺還好，只是當下因沒有再去打賭，所以就覺得張女沒有理由這樣弄她，這件事情就過去了。

因當下在場的人利用手機錄影，法官檢視錄影畫面後發現，影片中遭綑綁之A女看到張女拿出按摩棒，但A女仍與在場之人不斷嬉笑對話，並無任何抗拒或反對張女行為，且期間A女表示手痛，張女還將A女扶起，證明張女並未在綑綁A女之後，即不顧A女之感受，而且當時A女還面帶笑容，並說是因為跟他們比較好，再加上自己打賭輸了。

法官審理後，審酌張女明知A女係14歲以上未滿16歲之女子，對於性行為方面之智識及自主能力均未臻成熟，竟因為滿足一己私慾，利用雙方打賭之約定而性侵A女，影響A女未來心理及人格之發展，但考量坦承犯行，僅未與A女及A女之父達成和解，判處有期徒刑6個月，仍可上訴。