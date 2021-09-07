(10:10)台積電、聯電今(7日)開高走低，早盤一度下跌8元，來到623元，跌逾1%，聯電更一度跌到67.6元，跌逾3%，大盤指數接近10點時跌破17400點，來到17388.37點，跌破季線。航運股今日轉強，類股指數漲逾6%，今日除權息的萬海盤中數度亮燈漲停，來到209.5元。

美股周一休市，台股今(7日)開盤上漲39.08點，以17534.38點開出，台積電開盤上漲3元，以634元開出，聯電開盤70.1元，小漲0.2元，帶領指數攻高至17559.21點，上漲63點，面板族群在外資買超激勵下開高，貨櫃三雄也有逾3%的漲幅，聯亞藥因聯亞疫苗提出新數據，將申請緊急使用授權（EUA）再審，早盤飆漲19%。

國內疫情再拉警報，聯亞生技6日公布新冠疫苗施打第3劑分析結果，受試者對Delta變異株產生極高中和抗體效價，最快本周即會向衛福部食藥署提出新數據，申請緊急使用授權（EUA）再審，利多消息激勵聯亞生技旗下聯亞藥開盤以123元開出後，股價飆升至145元，大漲24.12元，漲幅逾19%。疫苗股高端股價也開高，以282元開出後，向上至282.5元，漲逾1%。

周一(6日)為勞動節假期，美股休市。美國非農就業數據表現遠低於市場預期，美股雖回檔整理，但科技股續漲，帶動台股開高，台積電、聯電接連攻堅，盤中雙雙創下波段新高，指數終場收在17495.3點，下跌21.62點。三大法人合計買超82.68億元，其中，外資及陸資買超96.01億元，投信賣超12.51億元，自營商賣超0.82億元。

外資持續匯入，新台幣兌美元匯率延續強勁升值走勢，6日盤中連闖27.7元及27.6元二關，尾盤在央行出手調節下，升幅收斂，終場以27.663元作收，升值4分，持續刷新逾2個半月以來收盤新高，合計台北及元太外匯市場總成交金額15.87億美元，新台幣已連續7個交易日升值。

法人表示，台股由台積電等權值撐盤穩住指數，資金開始回流電子股，中小型股輪動，但內資投信法人6日已轉賣超，需留意作帳變結帳，近期台股成交量能略顯不足，補量才有助上攻，有利挑戰前高，短線區間整理的機率高。