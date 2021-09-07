開幕前身障兒加緊訓練。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

開幕前身障兒加緊訓練。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

由台南市勞工局輔導開設的澄食蔬園－菩提澄園庇護工場，13日正式開幕。（劉秀芬攝）

時隔兩年多，台南市第6家「澄食蔬園餐廳」庇護工場9月13日終於要在麻豆開幕，目前正舉辦試營運優惠。由一家小素食餐廳老闆莊雄行申請成立的菩提澄園庇護工場，有別於其他非營利團體或企業老闆支持的庇護工場，背後有一段小愛化大愛的動人故事。

莊雄行原本只是一名平凡的鋼鐵廠勞工，次子亞倫是早產兒，小時被診斷出智能不足；貼心的長子亞澄很懂事，曾對莊雄行說，「我會照顧弟弟一輩子」。

但造化弄人，曾是園藝技術競賽國手亞澄服替代役時，有次休假外出到一間工廠協助移樹，卻被那棵菩提樹壓死；莊雄行不怪他人，將理賠金開一家小素食餐廳，訓練次子能獨當一面在外場招呼客人，也完成哥哥照顧弟弟的願望。

兩年前亞倫大學畢業前，台南市勞工局就職輔導人員到莊雄行家家訪，發現莊雄行不僅訓練兒子，也讓曾文家商身障兒在餐廳實習工作，勞工局鼓勵他開庇護工場，幫助更多有身心障礙的人。

「一路走來十分辛苦，幸好遇到許多貴人。」莊雄行說，他先去勞工局上課，了解庇護工場的運作與意義，隨即投入籌設，但他沒錢又沒人，很多好朋友都說，這是一個錢坑，還有無盡的責任，「我不管那麼多，就是要做。」

莊雄行的堅持，讓朋友、家人從反對變支持，有人幫他寫計畫書、做財務規畫、幫忙找地點，屋主知道莊雄行有心行善，把店面空下1年等他，終於今年4月庇護工場申請案通過，莊雄行趕忙辦理提早退休，把退休金投入工場的設立。

莊雄行說，大兒子過世好幾年了，現在已經能平靜回想，「會痛不會苦」，因為這個緣，他找到後半輩子要走的方向，把小愛化為大愛，認真做，不要想太多。

莊雄行也說，他成立庇護工場不是為了賺錢，而是要幫助身障兒自食其力、自力更生，他會把每個小朋友當成自己小孩，經營庇護工場者就是要有這種心態，公益比營利重要。

籌設過程中，很多人想要捐款幫助莊雄行，他一一拒絕，他希望大家以用餐、訂購便當、包子饅頭等產品代替捐款，他希望身障兒能自食其力賺錢，才能感動他人，如果社會大眾覺得工場做得好，有存在價值，請大家支持餐廳能永續經營。