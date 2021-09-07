大安農會與多家農會結合，推出中秋「產銷履歷＋五寶 安全安心哞煩惱 牛樂團圓」禮盒。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

飛天豬安農香腸系列單品及飛天豬烤肉系列單品銷售最佳。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

中秋佳節將屆，台中市大安區農會為了協助農民推廣農特產品，與多家農會結盟，推出「產銷履歷＋五寶 安全安心哞煩惱 牛樂團圓」禮盒，包括「飛天豬豪華烤肉禮盒組」等4種選擇，一次就能吃到各地農產品，滿足口腹之慾。

大安農會總幹事蔡建宗表示，農會為了協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，與5家農會聯盟推出不同禮盒組，和全國漁會及彰化區漁會推出「飛天豬豪華烤肉禮盒組」; 和官田農會推出長年熱銷「飛天豬酸菜白肉禮盒組」，另外也推出與澎湖農會及龍井農會聯盟的「海陸套餐禮盒組」及跟彰化區漁會、全國漁會及龍井農會合作的「海陸火烤禮盒組」。

蔡建宗指出，疫情漸緩，為讓消費者在家也能夠安心烤肉，此次推出「海陸套餐禮盒組」及「海陸火烤禮盒組」中秋烤肉禮盒，特別贈送龍井農會小紅西瓜冰棒、小玉西瓜冰棒、六六地瓜冰棒；而飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。

大安農會表示，「產銷履歷＋五寶 安全安心哞煩惱 牛樂團圓」中秋專案優惠，滿2萬97折、滿8萬95折，買越多折扣越多，推出10多天來，其中以飛天豬安農香腸系列單品及飛天豬烤肉系列單品銷售最佳，而檔期優惠至9月17日，只剩下10天不到，要買的民眾得把握機會。更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農，或撥打04-26710909＃14訂購。