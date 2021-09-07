臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

首批BNT疫苗2日抵台，指揮中心原規劃12~17歲者優先施打，但在民進黨內英系、正國會立委發聯合聲明後政策大轉彎，新增18~22歲者也可優先施打，引發各界熱議。無黨籍立委高金素梅表示，年輕人得到重症的機率本就極低，打一劑BNT的意義不大，應先讓打過一劑AZ的中高齡族群進行混打，才能減少死傷並避免醫療崩潰。此言獲得4000網友按讚，有人更痛批政府此政策簡直「官逼民反」。

高金素梅日前在臉書發文，批評蔡政府的疫苗政策堪稱是在玩「跳棋」，不僅讓社會矛盾百出、缺乏安全穩重與持平理性，更造成20到50歲的青壯世代民眾的相對剝奪感，甚至認為自己是是「被犧牲的一代」。

高金素梅直言，剛來的BNT打算留給年輕人，問題是他們得到重症的機會本來就極低，打一劑BNT疫苗的意義不大，應先讓打過一劑AZ的中高齡族群進行混打，取得充足保護力，才能減少死傷並避免醫療崩潰。

此文發出後獲得4000個讚、近百則留言與超過120次分享。網友紛紛回應：「跳針的懲罰性政策，簡直是官逼民反」、「我是迫切需要疫苗的族群，但是，每次剛好都被跳過」、「民眾卻如同在走暗棋、永遠不知道下一步遇到什麼？」「今天的新聞真是讓人百感交集，許多人還在苦等第一劑，卻已經有人在想要打第三劑」、「執政黨考量的是選票，不是一般民眾的生死」。