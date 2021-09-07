《證交所》詠業明日上市審議 08:542021/09/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所9月8日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議詠業(6792)申請股票上市案。 詠業實收資本額4.38億元，主要產品為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，2020年稅前淨利2.05億元，每股盈餘4.01元；今年上半年稅前淨利1.63億元，每股盈餘3.11元。詠業昨日興櫃市場收盤均價為103.12元。 《興櫃股》華景電7日啟動競拍 證交所8日審議詠業申請股票上市案 #詠業 #稅前淨利 #每股盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》京元電8月營收續攀峰 Q3拚創高 08:202021/09/07 財經 《半導體》頎邦吳非艱：換股結盟聯電 合攻第三代半導體 07:462021/09/06 財經 《熱門族群》虛擬貨幣高貴 板卡族群大亮漲停燈 10:362021/09/06 財經 《半導體》訂單已排至明年Q1 德微開盤即填息 09:452021/09/07 財經 《半導體》景碩8月營收登峰 Q3旺季拚再創高 08:202021/09/07 財經 華景電明受理競價拍賣 底價每股113.64元 12:252021/09/06 財經 美港口恐塞到2022年… 航運業：今年沒有淡季 04:102021/09/07 財經要聞 主招四大類在職生 外籍、官員入列 04:102021/09/06 金融．稅務 陸央企混改升級思路 推動尖兵登陸科創板 13:592021/09/06 兩岸 PC出貨延宕 美企變採購戰略 04:102021/09/06 財經要聞 北京證交所制度建設快速推進 新三板成新寵兒 11:002021/09/06 兩岸 財經熱門新聞 高雄設7奈米廠傳聞再起 台積電回應了 - 財經 - 中央社 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 手機貴、補貼降、帳單增 今年購機三傷 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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