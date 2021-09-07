台灣證券交易所9月8日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議詠業(6792)申請股票上市案。

詠業實收資本額4.38億元，主要產品為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，2020年稅前淨利2.05億元，每股盈餘4.01元；今年上半年稅前淨利1.63億元，每股盈餘3.11元。詠業昨日興櫃市場收盤均價為103.12元。

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證交所8日審議詠業申請股票上市案
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