前法甲球員尚皮耶亞當斯(Jean-Pierre Adams)於9月6日去世，他今年73歲。令人悲傷的是亞當斯去世前昏迷長達39年，他的人生其實在1982年3月，也就是他34歲那年就結束了。他當年效力巴黎聖日耳曼與多支球隊擔任中後衛。

Former France and PSG defender Jean-Pierre Adams has died at the age of 73 after being in a coma for the past 39 years.



In 1982 Adams was administered a near-fatal dose of anaesthetic ahead of a routine knee operation and never regained consciousness.



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亞當斯1982年在法國里昂的醫院接受膝韌帶手術，這是很常見的手術，但麻醉師用錯了劑量，導致他發生支氣管痙攣，腦部缺氧而陷入長期昏迷。亞當斯可以自主呼吸，但除此之外什麼也做不了，他無法睜開眼睛或挪動一根手指。

當時醫院不巧發生罷工導致人手短缺，那位失手的女麻醉師同時處理8位病患，忙得像生產線的工人，醫院沒有延後手術排程，還找來訓練不足的實習生充員。多年後法庭判決麻醉師、實習生緩刑1個月與750歐元罰金。

根據美媒CNN報導，雖然亞當斯符合安樂死的條件，他的妻子柏娜戴蒂(Bernadette)仍持續照顧他39年，親友照例在他生日、父親節、耶誕節送上禮物。柏娜戴蒂堅持親自照顧他，不讓別人插手，她堅信亞當斯聽得見她說話的聲音，「他會聽得出來不是我在餵他吃飯和洗澡。」

亞當斯來自非洲的塞內加爾，1969年與法國女子柏娜戴蒂結婚，育有兩個兒子。柏娜戴蒂是白人，那個年代跨種族婚姻不常見，她堅不放棄，花費一番心力才讓家人接受亞當斯，最後也履行了她與亞當斯相守一生的承諾。