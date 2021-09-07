由慈濟、台積電及永齡基金會合購的1500萬劑輝瑞／BNT疫苗，首批93萬劑於上周四（2日）抵台，不過腎臟科名醫江守山表示，依照美國去年施打BNT的情況來看，現在對付新型變異株的效果已經很差了，待疫苗到貨、開打時，恐怕多數病毒都對疫苗免疫了，感嘆「遲來的疫苗不是疫苗」。

江守山昨（6）日於個人臉書粉專《江守山醫師》分析，首批BNT疫苗終於抵台，全國上下都相當期待，美國去年12月就已開打BNT，但隨著新冠病毒不斷變異，疫苗效果變得很差，許多國家受到Delta變異株肆虐後，確診數不斷攀升。

江守山指出，未來台灣還有逾1千萬劑疫苗到貨，經過食藥署封緘、檢驗後才能供民眾施打，推估可能要待明年才會打得到，屆時恐怕大部分的病毒都對疫苗已經產生免疫、逃脫了，他大嘆說「所以說遲來的疫苗不是疫苗」。

貼文下方有不少網友留言說，「一半以上的人連混打的機會都沒有，而長者的第二劑只能痴痴的等」、「現在各國打疫苗後幾乎都無法對付Delta變異株，直到現在國內沒有打疫苗的人還很多，政府的防疫政策殺人。」

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