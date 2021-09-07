中控台設計相當美觀。（陳大任攝）

電動車時代來臨，HYUNDAI總經銷南陽實業上月發表全新KONA Electric純電酷跑旅，上市優惠價不僅壓在120萬元以下，再送家用充電器，企圖以更親民的價格策略打進大眾化市場。本報「搶鮮」試駕，選擇跨越陽明山，體驗其電能管理系統及訴求高CP值的商品魅力。

目前國內電動車仍以Tesla為主流，其他包括Audi、BMW、Jaguar、Mercedes-Benz、Porsche等都是豪華品牌，價格動輒數百萬元，而大眾化車款則有前年引進的NISSAN LEAF，售價149萬元；KONA Electric作為HYIUNDAI全球戰略車款，首波引進標準型EV300、增程型EV500二款，售價分別為124.9、154.9萬元，事實上KONA Electric自2018年上市至今，已在全球車壇立下最速突破10萬輛、累積銷售達15萬大關的亮眼紀錄。

為了想知道KONA Electric的電力表現，試車路線由市區跨越陽明山至新北市白沙灣，上坡路段自位於南港的「現代汽車品牌形象館」出發，至陽明山二子坪停車場，接著再下山往白沙灣遊客中心。試駕車為KONA Electric EV300，官方數據顯示最大動力輸出為136ps/40.3kgm，0-100km/h加速9.7秒、極速155km/h，續航里程可達312km。

第一段內湖至二子坪上山路途26km，以NORMAL模式行駛也混合SCC主動車距、LFA車道維持等Hyundai SmartSense功能，並使用冷氣（21.5度）也對2支手機充電，藉以比照日常用車模式，結果電力從99%降為82%；接著從二子坪停車場出發往白沙灣遊客中心，這段下坡只使用Sport模式，並利用PDS三段式動能再生制動系統回收電能，行駛里程16km，電量增加為83%，動能回收表現頗佳。

比較特別的是PDS三段式動能再生制動系統，它有手動及AUTO兩種模式，前者可運用方向盤兩側的撥片選擇不同程 度的動力回收，行駛時會帶來不同的減速感受；AUTO模式則會自動依與上下坡、與前車距離來調整減速回收的方式，是相當聰明的回收系統。

KONA Electric的外觀造型是延續KONA車系的酷跑旅設計風格，獨特之處則在一體成形水箱護罩造型，流線的圓潤車頭兼具美學與實用性，左前保桿預留專屬充電座口，並採取醒目的分離式頭燈組，後延飛翼外擴式輪拱曲線與專屬17吋雙色低風阻鋁圈，展現動感跑格的視覺美學感。

內裝部分則，承襲跑格化的座艙配置，搭載全新10.25吋數位車資顯示幕與8吋懸浮觸控多媒體系統，由於SBW電子線傳排檔設計，因而以按鍵式功能來取代排檔桿，另一特色是全車系標配15項HYUNDAI SmartSense先進主被動安全科技，並且達到Level 2半自動駕駛輔助功能，AHSS高剛性鋼堅實車體與環繞式強化電池底盤結構，提供更為紮實的駕馭感受並把守安全最後一道防線。

KONA Electric標準型EV300和增程型EV500二款首發上市限時優惠價分別為119.9、149.9萬元，並贈送市值5.1萬元U-Charger家用充電器，搭配涵蓋完善充電網、電動車銷售服務、售後電池保固的Easy Change輕鬆成真方案，即日起於全台六大e-Store據點（內湖、中和、中壢、西屯、北台南、博愛）展售。

在ECO+模式下，會關閉空調並限速在90km/h以下，以達到最佳的節能效果。（陳大任攝）

排檔方式改為檔位按鍵。（陳大任攝）

排檔座前方置物空間具Qi無線充電及USB充電插孔。（陳大任攝）

中央鞍座下方有置物空間，並附充電插孔。（陳大任攝）

行李廂相當平整。（陳大任攝）

後座打平可擴大載物機能。（陳大任攝）

掀開引擎蓋，內為馬達動力核心。（陳大任攝）

SCCP智慧型充電插孔。（陳大任攝）

充電狀態會顯示於儀表。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

方向盤換撥片即可操作PDS三段式動能再生制動系統。（陳大任攝）

CCC智慧型電能監控系統。（陳大任攝）