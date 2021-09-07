【愛傳媒朱國珍專欄】小壯丁在市區唸小學一年級時，全班有四十幾個人，男女各半。有次我到他們班擔任故事媽媽，結束時剛好中午，班導師邀我留下來吃營養午餐。我就坐在小壯丁右後方的空位。

吃飯吃到一半，先是坐在我前面（小壯丁隔壁）的女生突然回過頭來問我：「安安媽媽，安安平常喜歡做什麼？我可以跟他一起玩嗎？」

接著坐在小壯丁後面的女生也呼喚我：「安安媽媽，這是我畫的公主，我想要送給妳，妳再幫我送給小安。」

當時我有點搞不清楚國小一年級新生到底在玩什麼遊戲，後來才恍然大悟，這應該就是「兩小無猜」的浪漫啟蒙。

小壯丁後來轉學到山上的國校，二年級乙班全班只有六個人，升上三年級，甲乙兩班併班之後總共也只有十三人。

在山上念小學，放學後唯一的娛樂只有大自然草木鳥獸魚蟲，也許因為如此孩子們都很單純，相處起來就像是兄弟姊妹。更何況一個班級只有十三個學生，如果古代有個媽媽很會生小孩，一個家庭大概就是這樣的班級概念。

小學畢業後，同學們各奔前程，兄弟姊妹彼此祝福，紛紛轉換新環境。初中也是男女同班，小壯丁就讀的學校班級男女比例很平均，跟他念小學時差不多，只是人數成長四倍。

小壯丁念國中的作息正常。傍晚五點準時下課，大約四十分鐘車程回到家，剛好吃晚餐。

每天我都守候在家裡，等待他回家時問候：「Baby回來啦！今天學校好不好玩？」然後親吻擁抱，一邊吃飯一邊聊天。

我看著這孩子念國中仍然天天期待上學，快樂回家，也為他感到高興。逐漸步入青春期的孩子，生活中除了課業，另外一個重要的課題可能就是「體內激素連帶影響神經傳導物質之後的特殊行為與判斷」。以上那句冗長的形容可以簡稱為荷爾蒙，更文青一點修辭就是兩性關係。

「你們班有沒有班對？」我忍不住問。

小壯丁想了想，回答我：「我們班同學都以課業為重，沒有人想談戀愛。」

我差點把嘴裡的食物掉出來。我感覺這個七年級生口中吐出的中文彷彿是宋代大文豪范仲淹：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的二十一世紀白話版。

當時只有十二歲的小壯丁，很認真地思索我的提問，他想了又想，再度啟口：「只有一個游X霖跟我們幾個好友坦承他喜歡張Ｘ儀。因為張Ｘ儀這學期功課突飛猛進，班排進步到前三名。剛好游Ｘ霖最近座位調整到張Ｘ儀旁邊，所以他先跟我們幾個好友吿白，免得被大家説來說去。」

這群小壯丁們真是可愛，因為座位重新安排，幸運地坐到暗戀的女同學旁邊，就忍不住先跟哥兒們告白。難道是因為這位游Ｘ霖小壯丁已經預料到自己將來上課會很難專心？

「那麼⋯⋯」我突然產生靈感，一邊説話，一邊慢慢轉頭，模擬上課動作：「游X霖上課的時候，會不會總是不由自主地把頭轉向四十五度的位置，對著張Ｘ儀一直傻笑呢？」

可能我表演青春癡漢太逼真，小壯丁白了我一眼，噘嘴說：「吼！妳DB2！」

DB2是什麼？我根本不在乎，我只在乎小壯丁在那一瞬間被我逗笑了！

我因為連續讀六年女校，感情的啟蒙經驗太晚，以至於缺乏數據值與判斷力，總是做出錯誤的選擇。因此我希望小壯丁能多多體驗兩性關係中的悲歡離合，早點注射愛情預防針，增強免疫力。

小壯丁自己雖然沒有羅曼史，但是他會天真地與我分享他的經驗世界，尤其是班上同學之間的相處點滴。

「媽媽，今天我們四個人一組，偷看張Ｘ儀手機，發現她其實也喜歡游Ｘ霖。結果陳Ｘ丞現在好難過。」

「你們怎麼可以偷看別人手機？」雖然說同學們感情如膠似漆，但是偷看手機這件事仍然不是個光明磊落的行為，我必須適時提出指正。

小小年紀的小壯丁顯然不把「偷看」當作一回事，他似乎更在意哥兒們的感情世界，完全沒聽出我的警示，繼續說故事：「因為蘇Ｘ容有張Ｘ儀手機的指紋密碼，我們一個人把風，一個人拿手機，解開她的密碼偷看她的通訊紀錄。今天我兄弟陳Ｘ丞好傷心，我們都在安慰他。」

瞧！重點來了，正是「我兄弟陳Ｘ丞好傷心，我們都在安慰他」。讓一切行為有了合理化的高尚動機。

就這樣聊著聊著別人的故事，終於，也輪到小壯丁自己的故事上演。七年級下學期，讓他心儀的女孩出現了。

還記得小壯丁在國一下學期生物考試作弊得高分，讓我們母子痛哭流涕互相懺悔那次？當時他偷看到的就是坐在左前方的女孩試卷答案。小壯丁因為作弊被記過而成為班級焦點人物，再加上小壯丁經常在課堂上放空，或者答非所問，讓同學們起鬨給他取個綽號叫做「唐氏症」。

就在這時候，只有這個女孩認真寫了一封信，告訴小壯丁她沒有生氣，也不會介意小壯丁偷看她的答案。她希望小壯丁不要再作弊，也鼓勵小壯丁重新做人。她最貼心的地方是當全班人都嘲笑小壯丁是唐氏症的時候，只有她溫柔地以「唐老師」稱呼小壯丁。

我之所以發現這個祕密，是在國中二年級下學期聆聽小壯丁分享「學校記事」時，發現他敘述的人事物當中，突然多出一個以前沒聽過的女生名字，而且次數非常頻繁。

情竇初開！

我很好奇他會喜歡什麼類型的女孩兒？聽說男孩子的潛意識裡都會依照母親的形象來選擇伴侶，這次剛好是一個實驗機會，我忍不住想知道女孩兒長得什麼樣子，會不會驗證民間說法？

小壯丁拿出全班合照，指著其中一個笑容燦爛的女孩兒說：「就是她。」

當時女孩在前額剪了短短的瀏海，再加上一副厚黑框的方形眼鏡，模樣有點卡通。如果單純以貌取人，老實說，女孩兒看起來和小壯丁的媽媽外型一點都不相像。

但是，當我站在小壯丁身旁，感受到他介紹女孩兒時的雀躍，以及每次提到女孩兒都流露出陽光般的笑容，再加上，當他指著影中人時，手指輕微顫抖所傳遞的害羞與歡喜，讓我深深相信小壯丁的選擇，這是他由衷而發，對一個好女孩的真心喜愛。

「妳看！」小壯丁微笑著說：「她剪了一個香菇頭，我都叫她香菇妹。」

「香菇妹知道你喜歡她嗎？」我問。

「我還在冷靜思考關於告白的動作。」小壯丁回答。

我點點頭，樂觀面對這份少男少女的友誼。

「媽媽，妳知道嗎，今天張Ｘ儀告訴我一個很大的進展。」小壯丁開心地分享：「張Ｘ儀發現，香菇妹的LINE密碼用的是我的生日。」

這份純潔可愛的情愫，在小壯丁念國二下學期的初夏時節默默開展。小壯丁對香菇妹有好感，但是個性爽朗的香菇妹卻一視同仁，把大家都當作好朋友。這讓我聯想起小壯丁那夥情如兄弟姊妹般的十三個小學同學，畢業將近兩年了，期間小壯丁舉行生日聚會時邀請所有同學，也只有一半的人報到。

「我們小學同學會一直都沒約到，好像大家都有事，日期一直兜不起來。」小壯丁哀怨地跟我說。

「喔，哪會不會約到十二月？」

「有可能喔。」小壯丁笑了笑。半晌，他幽幽地說：「媽媽，妳想，我們小學同學會，大家見面會不會有點尷尬？」

尷尬？嗯！青春期的孩子一日三變，尤其是第二性徵。如果這是小壯丁的意思。於是我說：「有可能喔！你們畢業的時候，大家都還是小不點兒，身高只有一百六十公分左右。現在，男生全部長到一百八十公分，女生也長胸部，腰變細，還有月經。每個人都變了，有人變胖，有人變瘦，有人長很高，有人跟從前一樣。」

他突然接了一句：「也有人變帥。」

這很明顯是小壯丁自我感覺良好，但是，他都還沒有向香菇妹告白呢！

我故意調侃他：「是哦，有人帥到交不到女朋友。」

沒想到小壯丁突然正色：「我想要交女朋友還不容易？但是女朋友不是物品。我不要一個物品在我身邊。」

「喔！這麼厲害，那麼你還是等到十八歲再談戀愛比較好，那時候你會更聰明，絕對不會跟物品在一起。」

小壯丁情竇初開的時候只有十四歲，他一聽到十八歲這個數字，似乎感覺有點徬徨，於是他又問：「高中可以談戀愛嗎？」

我故意提出警訊：「未滿十八歲，還是容易跟物品在一起喔。」

「聽說香菇妹的姊姊問她：『安安長那麼帥，妳什麼時候才要接受他做妳的男朋友？』。」

「你怎麼會知道？」

「因為香菇妹告訴張Ｘ儀，張Ｘ儀告訴我。」小壯丁說完，又沉思了一會兒，喃喃自語：「我想，高中應該可以追到了吧。」

我讓十四歲的男孩盡情發揮對愛情的想像，我很開心第一個讓他動心的女孩是個有思想有判斷力，理性又熱情開朗，經常帶著微笑的女同學。小壯丁不只一次在我面前形容她「柔而剛」。他甚至也對著香菇妹直接稱讚，結果引起對方哈哈大笑，因為香菇妹覺得自己好像從來沒有「柔」過。

自從香菇妹出現在我們的生活之後，我發現早上六點鐘叫醒小壯丁起床上學已經不是我的專屬任務。

「叮叮叮！叮叮叮！」清晨六點鐘，小壯丁的LINE就開始響個不停。

正是香菇妹打電話來叫小壯丁起床，要他準時到校上課。每天早上，有兩個女人同時管教小壯丁，果然帶來「一日之計在於晨」的振奮力量。

小壯丁作息正常，每晚十點準備上床睡覺。然而情竇初開這段期間，他晚上九點五十五分會握著電話坐在沙發上，呆呆地凝視手機螢幕。只為等待香菇妹晚上十點回到家，給他捎來訊息。

「她為什麼那麼晚回家？」我忍不住好奇詢問。

「香菇妹會去圖書館念書。」

「你們結伴去啊！多振奮人心！」我雀躍地提出建議。

「她說我們不能一起去圖書館，會沒有效率。」小壯丁無奈地回答。

以我對小壯丁的認識，我認為這個決定非常睿智，而且很有道理。我真是愈來愈喜歡有主見的香菇妹，看來小壯丁確實有獨到的眼光！

這段期間最經典的紀錄是：我在懷孕時偶然料理出一鍋非常難吃的滷香菇，因為惜物，還是強忍孕吐體質把整鍋香菇吞進肚子裡。沒想到這樣的「胎教」導致小壯丁出生後拒絕吃任何菇類食物。

某日我們母子在超市採買，我特別拿了一盒香菇，想要嘗試「焗烤香菇」新食譜。在步行回家路上，我再次提到菇類食物所富含的多種氨基酸、蛋白質、維他命Ｂ群的營養價值。

小壯丁突然開口接話：「我要開始學著吃香菇。」

這一刻實在太讓我感動了！罹患「胎裡恐菇症」的小壯丁，難道終於認真上了生物課或是健康教育，體驗到藥補不如食補的養生之道？！

「你終於領悟了。」我欣慰的說。

小壯丁眉毛一揚：「妳忘了她的綽號？」

我這才恍然大悟：「喔⋯⋯香菇妹。」

小壯丁靦腆地點點頭。

一輪明月高掛天際，此刻，無聲勝有聲。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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