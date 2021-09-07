外送員遭客訴的情況百百款，但因這個理由遭客訴恐怕讓人哭笑不得。一名女網友上網抱怨，外送員將食物丟到桌上，結果其中一包摔落桌下，不偏不倚「精準命中」桌下的狗碗。女網友表示肯定會客訴，理由是：碗沒打開，我家狗怎麼吃飯！

女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示謝謝外送員，送外送順便請她家小犬吃飯！女網友說，她請外送員將食物放在外面機車上就好，但對方偏偏要走進來，然後把東西用丟的，丟在桌上，但其中一包卻掉進桌下的狗碗裡，而外送員丟完後就直接離開了。

看完女網友的幽默發文，以及狗碗和狗狗本人的照片後，眾多網友笑翻回應：「狗真可愛」、「狗狗加菜」、「直接關門放狗」、「你家寶貝看起來加菜很開心」、「狗狗的臉看起來超無辜」。有人問「客訴了嗎？」，原PO回：「肯定客訴，碗沒打開，我家狗怎麼吃飯！」。

不過因為原PO的愛犬原來是外型酷似獅子的「鬆獅犬」，不少網友覺得：「看到妳家的狗嚇了一跳丟了就走人」、「是不是被妳的愛犬嚇到了，東西來不及放，而嚇逃跑」、「外送員應該是好意，怕放機車上被人拿走，才會拿進屋內，哪曉得遇到了獅子，趕緊跑啊！」。