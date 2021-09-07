智利公共衛生研究所（PHI）6日以5票對1票的表決結果，批准6歲以上兒童施打中國科興疫苗，以提高疫苗覆蓋率。該南美國家逾四分之三成年人口已完全接種。

智利早前就批准12歲以上兒童接種輝瑞╱BNT疫苗，自5月以來654053未成年人口至少打了1劑。已有好幾個拉美國家核准12歲以上兒童打輝瑞疫苗。

全球評估孩童施打新冠疫苗安全性的監管機構不多，但陸續有國家地區開放幼童接種。美國、加拿大、新加坡、香港，皆允許疫苗向下打到12歲。中國批准3到17歲接種科興和國藥疫苗。