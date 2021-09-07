豐興(2015)8月獲利比7月下滑但仍年增逾7成，自結前8月稅前盈餘30.39億元，年增約46%，每股稅前盈餘5.23元。

豐興8月營收30.68億元，月減9.4%、年增52.5%；因鋼價略降，單月營業利益4.01億元，月減15.2%、年增62%；稅前盈餘4.39億元，月減12.9%、年增75.9%，每股稅前盈餘0.75元。

豐興今年受惠鋼筋以及棒線、型鋼市場暢旺，今年前8月營收241.65億元，年增約39%；營業利益28.44億元，年增41%；稅前盈餘30.39億元，年增46%，每股稅前盈餘5.23元。第四季為傳統旺季，今年獲利將創下合併報表以來新高。

豐興目前三大產品線需求仍佳，產能維持滿載，第三季因夏季限電為鋼筋相對淡季，今年營運表現仍相對不淡。

豐興周一開出本周盤價，廢鋼收購價每公噸上漲200元，重啟漲勢，預計有機會拉動鋼筋後續跟上漲勢。