群電(6412)布局新產品開始進入收割期，4000瓦伺服器電源目標於年底前量產，衛星通訊電源新產品已準備就緒，正在配合客戶做最後的系統測試，預計第4季產品將正式出貨，新產品可望為明年營運增添新動能；隨著電源相關缺料逐季改善，群電總經理曾國華表示，第3季可望挑戰單季歷史新高，下半年獲利會比上半年好。

群電站穩NB電源後，積極拓展新產品線，公司耕耘已久的4000瓦伺服器電源目前正加緊進度，目標於年底前量產；市場關注的衛星通訊電源新產品已準備就緒。

群電表示，衛星通訊客戶創造力十足，一直在產品上求新求變，群電負責的用戶端電源，也應客戶要求全新設計，跟上一代電源相比有大幅度的改版，公司在不到1年的時間內克服新客戶、新應用、新製造基地的三重挑戰，為客戶提供新一代電源的整體解決方案，目前正在配合客戶做最後的系統測試，預計第4季產品將正式出貨；據了解，客戶的衛星網路計畫發展迅速，公司也樂觀看待此應用的未來商機，可望為明年營運再添動能。

群電8月合併營收為33.16億元，月增5.5%，年增7.1%，為歷年同期次高，累計1到8月合併營收達260.67億元，年增18.3%，續創歷年同期新高。

群電表示，受惠於傳統旺季，諸多產品應用包括商用筆電、電競筆電、智慧家庭及伺服器電源需求都較上季升溫，再加上料況略有舒緩，預期第3季營收可望逐月成長，整季營收有望突破100億元大關、再戰單季歷史新高；在料況有限下，公司將會優先衝刺獲利較佳或未來具成長性的產品，第3季獲利率有機會較上季穩步提升。

展望第4季，由於重要IC供應商的支援，群電預估，第4季料況會比第3季再改善一些，而2022年農曆春節落在2月1日，客戶節前備貨有望在今年12月提前展開，預期第4季營運將有機會淡季不淡。