民間採購的BNT疫苗2日抵台，公費疫苗接種對象順序再度引發討論，尤其所第二類對象人數從9萬人膨脹至27萬人，被質疑是「特權疫苗」。資深媒體人趙少康為此痛批，指揮中心轉移焦點刻意釋放國民黨執政4縣市打最多的訊息，但這4縣都是上報經中央核准，卻被踩在腳下陷害出賣，民進黨的用心真是狠毒。

趙少康今（7日）在臉書發文表示，疫苗施打第二類名單變胖變高膨脹到27萬多人，指揮中心轉移焦點刻意釋放國民黨執政4縣市打最多的訊息，卻遲遲不願意公布第二類完整名單，實在令人起疑，經查這4縣市第二類施打者主要是里鄰長，例如彰化縣8000多第二類施打者中，7000多都是鄰長。

趙少康指出，根據6月22日的全國防疫會議，指揮中心説明，里鄰長如果確實執行居家檢疫、居家隔離等高風險對象的追蹤關懷、送餐、訪視等第一線工作，可納入第二類人員，請各地方政府確實查核，並應完成造冊作業，且根據實際運作，地方政府本來就都委託里鄰長做居檢或居隔者關懷、送餐、訪視等工作，是真正的第一線防疫人員，優先給他們打疫苗何錯之有？

趙少康直言，國民黨執政的彰化、雲林、南投縣和嘉義市依據指揮中心規定老實造冊，而且上報中央核准，卻被踩在腳下陷害出賣，民進黨的用心真是狠毒。

最後，趙少康強調，蔡政府不斷強調指揮中心訊息公開、透明，自己要求應該立刻公布完整第二類名單，讓大家看看民進黨執政縣市有沒有替里鄰長優先打疫苗？如果沒有，一定會被身處防疫前線的里鄰長罵死。另外，趙認為，除了第一線工作的基層里鄰長，其他被列在二類的官員又有哪些人？如果認為名單禁得起考驗，又何必怕人檢視、不敢公開？