南韓知名演員兼歌手秀英，近日傳出即將與戲劇男神池昌旭合作全新韓劇《說出你的願望》，讓粉絲們相當期待。另外，秀英昨（7）日也在個人IG上PO出造型側拍，優雅又性感的穿搭成功電暈一票粉絲。

秀英在女團「少女時代」時期，便以亮麗外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商與雜誌指定合作的女星之一。而自從秀英單飛朝向戲劇圈發展後，她也開啟個人YouTube節目「TheSOOTORY」（더수토리），與粉絲們分享她的私下生活與保養祕訣。

秀英昨日除了更新頻道影片外，也在IG上分享她在拍攝美照時的造型側拍。只見她在公開的照片中，穿著一件胸前交叉的深V深針織連身洋裝，而上半身低胸又高衩的設計，使她側身時意外秀出飽滿的深溝與上圍曲線，腹部的肌膚也若隱若現，加上一頭浪漫的飄逸長髮及燦爛笑容。

粉絲看了直呼「太美了」、「我的女神」、「秀英的身材就是讚」、「完全是超模的身材」；就連少女時代的俞利、太妍及Tiffany看到後也紛紛留言「冬季女子氛圍」、「唉呦~難得女人味」、「喔嗚~美喔」，短短一天便吸引超過77萬人按讚。

秀英自2017年轉向戲劇圈發展後，一連演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》、《Run On》，及電影《霹靂嬌鋒》、《今天決定我愛你》，以自然又精湛的演技受到觀眾好評。而秀英即使單飛，與少女時代其他成員的感情依然要好，近日還一同上節目互相吐槽，並為推出新專輯的孝淵宣傳，讓粉絲們見證她們的好感情。