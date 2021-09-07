【旅奇傳媒/日本部報導】日本最美自行車道「島波海道」沿途這處夢幻景點，你去過嗎？耕三寺博物館境內的「未來心之丘」占地5000平方公尺，由知名雕刻家杭谷一東打造而成，專門從義大利進口純白大理石，從構思、動工到完成費時16年，自2000年開園至今依舊是廣島超夯的打卡景點，下趟騎遊島波海道別忘了順路去一探究竟！

▲境內還設有同樣以大理石打造的咖啡廳，能享用輕食飲料休息片刻。 圖：©尾道観光協会／提供

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