立委蔡壁如。（資料照/李金生攝）

近日爆發長榮航空機師及同住家人染疫、新北幼兒園群聚感染，讓疫情拉警報。民眾黨立委蔡壁如昨(6日)在臉書指出，機師加上幼兒園確診案，她擔心的是疫情恐再生變，且追根究柢，還是因為「疫苗太少」，沒有辦法達到一定的覆蓋率，人人自危，造成社會的撕裂和相對剝奪感。

蔡壁如在臉書指出，3名機師染疫，而且都是注射完2劑疫苗之後的突破性感染，加上指揮中心發出110萬則警示簡訊，加上一口氣再增加9例本土確診案例，一時之間，整個社會沸騰了，而恐懼不止來自於對Delta病毒可能引發的重症和死亡率，更是對於連2劑疫苗都無法阻擋的突破性感染的恐懼。

蔡壁如認為，這個恐懼，不只是一般民眾，連指揮中心都恐懼，從密集發送出110萬通的「警示簡訊」，可以看出CDC的手足無措，因為恐懼，產生各種仇恨、獵巫和對立，不只是這次對機師的獵巫，之前的萬華、北農、環南市場，都是如此，現在會不會又要再加上幼兒園？她說，追根究柢，還是因為疫苗太少，沒有辦法達到一定的覆蓋率，人人自危，造成社會的撕裂和相對剝奪感。

另外，蔡壁如也擔心，疫情恐再生變，不管有沒有打疫苗，幼稚園最重要的是環境的「通風」，上課最需要的是篩檢和口罩，這都是打完疫苗還要繼續做的防疫動作，千萬不可大意。