Google街景功能發現翹臀辣妹，另一個角度可知該名辣妹正在講電話。（圖／翻攝自Google地圖）

Google地圖十分方便，民眾可以利用「街景服務」查看真實街景，不過也因此常會拍到意外畫面。有網友昨(6日)在網路分享，他用Google街景功能發現，在西班牙馬德里比利亞韋德區（Villaverde）的街上，站著一名身穿丁字褲的金髮辣妹，貼文一出引起熱議，網友們紛紛表示「這個屁股我給100分」。

一名網友在PTT上發文分享多張Google街景的畫面，可以看到圖片中一名金髮辣妹身上只穿著黑色夾克和一件灰色丁字褲，背對著鏡頭露出渾圓美臀，腳下的黑色高跟鞋更顯腿長，腳邊還放了一個桃紅色包包，第二張照片可以看到另一個角度，該名辣妹正在講電話。

原PO貼出養眼照片後詢問，「街景車是不是有注意到所以轉彎過去拍一圈？」從Google地圖可知，該照拍攝於2014年3月，拍攝地點位在西班牙馬德里比利亞韋德區（Villaverde），不過目前Google Maps已更新該地點的街景照。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，「厲害，用google找世界各國露屁屁」、「歐洲真開放」、「這個路口好強，到處都是(辣妹)」、「腿好長」、「這個屁股我給100分」、「優質好文」、「地圖已更新，原地轉一轉變成蹲下三角褲露奶」、「這叫時尚」。