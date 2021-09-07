日本因新冠病毒而實施的緊急狀態，除影響商業活動外，當地7月家計支出也受到波及，雖然年增率有增加，但低於市場預估值。因此，日本景氣回春一事，又再度打上問號。

目前，日本地區約有8成民眾是活在緊急狀態限制下。7日最新官方數據中，7月份家庭支出年增0.7%，明顯較預估值2.9%要少很多。至於6月份的經修正後為減少4.3%。

7月家庭支出小幅成長，部分原因也是2020年同期比較基期低所致。一年前，當時家庭支出為年減7.6%，因為新冠疫情來襲，民眾無法正常隨意到處走走，旅遊相關產業收入驟減。

同時，日本家庭支出方面，7月則月減0.9%，連續3個月走低，也遠遜於預估值可望成長1.1%。

7日根據另項經濟數據，經通膨調整後，日本7月實質薪資年增0.7%。不過，同樣是比較基期過低所致，不算是實質利多好消息。

展望第3季，日本經濟也是躲不過新冠病毒的危害，民間消費或企業支出方面，都應該還是會有縮手之虞。因此，相關數據也沒什麼好期待的。