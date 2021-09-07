群聯(8299)8月營收雙登頂，單月營收已經連續4個月創新高，目前群聯看到NAND儲存產業相關需求持續火熱，不僅短期內尚無看到舒緩的跡象，甚至供應鏈持續出現漲價以反映市場的供需狀況。

群聯8月合併營收為57.07億元，月增加2.24%、年增加52%，續創歷史新高；累計前8月營收達399.87億元，與去年同期相較成長28%，亦創歷史新高。

群聯與去年同期比較，8月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過250%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長近40%。此外，累計至8月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近145%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率將近36%，年度累計記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長將近50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯表示，8月已進入傳統第三季旺季，市場上雖然有許多需求放緩等雜音，然而由於企業、工廠、商店、及學校等逐漸恢復營運與開學，再加上5G技術持續普及至各種系統應用，這些都直接帶動NAND儲存產業相關需求；此外，半導體供應鏈產能緊張的狀況，不僅短期內尚無看到舒緩的跡象，甚至供應鏈也持續出現漲價的聲浪以反映市場的供需狀況。