民眾向高市議員邱于軒陳情，希望解決林園、大寮空汙及水汙等問題。（柯宗緯翻攝）

民眾向高市議員邱于軒陳情，希望解決林園、大寮空汙及水汙等問題。（柯宗緯翻攝）

民眾向高市議員邱于軒陳情，希望解決林園、大寮空汙及水汙等問題。（柯宗緯翻攝）

高市國民黨議員邱于軒7日凌晨在臉書PO文槓上高市府，她提到，8月以來公開要求環保局針對大寮、林園空汙、水汙展開稽查專案，未料迄今未獲正面回應，第一次覺得自己離「氣到快往生」這麼近。她更發起一人一通電話，叫醒環保局。

邱于軒透露，自己昨天剛從建佑醫院吊點滴回來，真的被環保局氣到「暈眩症」發作，頭暈、無力，還是要發文，因為第一次「身歷其境」什麼是氣到快暈倒，第一次覺得自己離「氣到快往生」這麼近。

她不滿的說，早在8月11日總質詢時，就公開要求環保局針對大寮、林園的空汙、水汙展開稽查專案，但一直到現在一直得不到正面回應，她文中還附上當天質詢影片，以及連日來民眾的陳情，希望她能夠幫忙解決林園、大寮廢氣及毒煙等汙染。

邱于軒怒指，環保局一下子推說「我們本來就有既定的政策在稽查」，又說「羅達生副市長還沒下令！」，環保局連來溝通說明稽查方案都懶，直批環保局長期顢頇無能，難道大寮林園的人命不是命？大寮林園人的肺不是肺？

她說，每天接到多少民眾對於空汙的陳情和控訴，年輕的媽媽擔憂自己孩子的健康，大家的堵爛已經到了怒火中燒。她無奈說，自己除了公開質詢、凌晨更親自去抓汙染、查水汙，能做的都做了，但環保局身為業務主管單位只知道推托卸責，難道廠商勢力真的那麼神通廣大。

她怒嗆，市長陳其邁不是把「解決空汙問題」放入四大優先嗎？為何連成立專案都可以「慢！慢！慢？」有政府，沒路用！她拜託大寮林園的好朋友，如果在乎汙染問題，讓我們一人一通電話，叫醒環保局！拜託官員成立「大寮林園稽查專案」，正視這裡的汙染問題。