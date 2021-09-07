新北幼兒園確診恐延燒？柯文哲驚爆「北市1童曾去上課」 緊急停課一天追查疫調

新北市某幼兒園群聚感染，雙北共同生活圈，台北市也受到影響，北市教育局指出，北市預防性停課的幼兒園不只一間，目前已掌握中山區1間公立幼兒園及中正區2間（同校），經查各1名幼兒園學生為5日接獲衛生單位通知前往防疫旅館，北市衛生局表示，2名學童PCR採檢出爐皆陰性。

台北市衛生局表示，疫調持續進行中，尚無法得知確診幼童的家長，是否在台北市工作，將持續追蹤；北市中正區及中山區2名學童採檢皆為陰性。