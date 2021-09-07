北市2童曾待新北染疫幼兒園 PCR結果出爐 09:312021/09/07 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市長柯文哲昨天在防疫記者會上宣布3幼兒園受到影響。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北幼兒園確診恐延燒？柯文哲驚爆「北市1童曾去上課」 緊急停課一天追查疫調 訂閱影音： 中時新聞網 新北市某幼兒園群聚感染，雙北共同生活圈，台北市也受到影響，北市教育局指出，北市預防性停課的幼兒園不只一間，目前已掌握中山區1間公立幼兒園及中正區2間（同校），經查各1名幼兒園學生為5日接獲衛生單位通知前往防疫旅館，北市衛生局表示，2名學童PCR採檢出爐皆陰性。 台北市衛生局表示，疫調持續進行中，尚無法得知確診幼童的家長，是否在台北市工作，將持續追蹤；北市中正區及中山區2名學童採檢皆為陰性。 新北幼兒園爆群聚、二級警戒再延長！ 柯文哲苦笑：兩天前還幻想清零 中秋烤肉喊卡 雲林豬價回穩 新北幼兒園群聚感染 板橋人怕爆：可以全面停課嗎？ #幼兒園 #新北幼兒園 #群聚 #北巿.新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯狂挖角藍營 惹怨綠色連線 04:102021/09/07 政治要聞 二級警戒 延長至9／20 BNT疫苗 秋節後周周來 04:102021/09/07 財經要聞 長榮長芳輪 5船員確診 04:102021/09/07 財經要聞 聯亞第3劑結果出爐 將申請EUA重審 04:102021/09/07 財經焦點 新北幼兒園群聚擴大 新增2學童、3家長 累計15人染疫 09:552021/09/07 生活 獨家》中和某國小學童PCR陽性 一關鍵判斷與幼兒園群聚關連低 08:122021/09/07 生活 「機師＋幼兒園確診」連蔡壁如也怕了 追根究柢都是四個字 09:372021/09/07 政治 黃珊珊》入境八成為Delta病毒 09:022021/09/07 生活 理科太太獨守4歲兒 控尪不願回台灣感情疑生變 08:322021/09/07 娛樂 台灣諾華用行動打造幸福職場 04:102021/09/07 生活新聞 《時來運轉》他專挑爆冷買「過關組合」抱回110萬 07:002021/09/07 體育 生活熱門新聞 幼兒園再增5確診不排除和機師有關 侯友宜：確定染Delta建議升三級 - 生活 獨家》中和某國小學童PCR陽性 一關鍵判斷與幼兒園群聚關連低 - 生活 新北幼兒園群聚 醫警告Delta幼童化 有3症狀要注意 - 生活 新北幼兒園8童確診 恐怖環節曝光 眾人一看驚：慘了 - 生活 印度神童恐怖預言又中 再拋震撼彈 曝下一波巨大災難 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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