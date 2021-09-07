臉書網友留言。（圖／翻攝自張斯綱臉書）

醫師蘇偉碩去年多次公開反對萊豬進口，警方去年12月要求他到案說明，時隔8個多月，就在他「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，於4日上午收到高雄地檢署傳票，通知於9月22日到案說明。消息一出引發熱議，網友則為其抱不平直呼：「正義會戰勝邪惡。」

蘇偉碩去年底多次公開發表萊克多巴胺毒性以及萊劑對人體的影響，堅決反對萊豬進口台灣，隨後則被政府依食品安全衛生管理法告發。蘇表示，警方先前將案件移給地檢署偵辦後，事件就不了了之，從去年底到現在相隔8個月都沒有動靜，直到最近他在臉書上發布呼籲總統蔡英文應該為博士論文案自行請辭總統後，不到1周時間，就這麼巧在這個時間點馬上收到地檢署傳票。

對此，國民黨台北市議員張斯綱在臉書發文質疑：「對蘇偉碩醫生提告，萊豬就安全了？」張強調，事隔8個月後，在公投由8月28日延後至12月18日，人們重啟反萊豬公投宣傳之際，蘇就接到了傳票，讓人怎麼不連想到政治追殺？並呼籲各界齊心協力衝刺12月18日的公投。

此文獲得超過1500個讚與近百則留言，網友紛紛回應：「正義會戰勝邪惡」、「真理永遠會站在正義一方」、「蘇醫師在馬政府時代反萊牛，蔡政府時代反萊豬，立場不因執政者更替而有所不同，值得尊敬」、「挺做對的事的人，加油」、「台灣需要這種真正的專家學者，為了底層人民發聲檢驗食安」、「公投風雨無阻」。