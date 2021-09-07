戰地情人在阿富汗 台中婦痴戀差點遭詐

台中1名48歲的吳姓女子透過通訊軟體認識美籍駐阿富汗軍醫，對方稱欲來台共度退休生活，然先行寄來台灣的物品卻卡在海關，請求吳女先代繳手續費，讓包裹能順利通關。吳女不敵溫柔攻勢原欲匯款，但她想跟對方視訊時卻屢遭拒絕，因而起了疑心。張姓女友人陪同她直奔派出所求證，所長親自出馬苦口婆心勸說，並翻出多起新聞案例佐證，吳女終於相信自己遇上戰地假情人，打消匯款念頭。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所日前有2名女子前來派出所求助，原來48歲的吳姓女子日前在網路認識1名自稱美軍駐阿富汗「軍醫」，一個多月來，每天照三餐傳訊息對吳女噓寒問暖，提及戰地生活艱苦萌生退意，表示自己已將貴重物品寄到台灣，要先交由吳女保管，待契約到期後再來與她共同生活。

戰地情人不久後又表示，寄來台灣的包裹因未繳納手續費卡在海關，需要吳女先匯款到海關幫忙解除困境。吳女屢次要求與其視訊，但對方卻總是推託不敢開鏡頭，讓她起了疑心，因吳女本身有聽覺障礙，她便向手語翻譯員張姓友人求助，張女一聽吳女講述經過就警覺這是詐騙，然吳女不願相信自己受騙，張女只好帶著吳女一起到派出所向警方求證。

東區所所長張竣詒、員警張唯琳向吳女表示，這是極常見的詐騙手法，張所長邊對她說：「他絕對不敢跟妳視訊，因為這樣就會被妳發現是詐騙，再加上美軍日前已經撤離阿富汗，根本也不可能有軍醫，完全就是鬼話連篇、漏洞百出，妳辛辛苦苦賺的錢，別人說幾句妳就匯出去，他只是在利用妳的同情心而已！」一邊利用手機搜尋關鍵字「軍醫」，馬上跑出多則詐騙案例，經過一番苦心才讓吳女恍然大悟，驚覺自己遇上詐騙，陪伴前來的張女也鬆了一口氣，直說真的是感謝警方，讓吳女免遭詐騙。

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕，提醒民眾，當未曾謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線諮詢，小心求證才能守住自己的辛苦錢。