高雄市開放第2劑疫苗預約，市警局接獲衛生局通報，但衛生局對警局設下可施打第2劑疫苗的條件，除了接種第1劑疫苗、9月17日已間隔10周以上外，僅限在各分局派出所、警備隊、外事和偵查隊第一線員警，由於將處理車禍的交通警員排除在外，有交警不滿怒批「有夠靠北的，交通隊不算外勤，難道叫民眾自己到分隊做筆錄？」。

據了解，市警局行政科近日接獲市府衛生局有關「高雄市政府第二類中央及地方政府防疫人員預約第二劑疫苗接種平台」通知，但該項通知卻出現限制條件，除了曾經接種第1劑疫苗、9月17日已間隔10周以上之外，市警局預約接種對象僅限於各分局服務的分駐所和派出所、警備隊、外事以及偵查隊第一線的員警。

由於衛生局通報指示，等待接種第2劑者，須在9月8日中午12時前完成登記報名，後續將視疫苗供貨量，再陸續以簡訊通知安排接種。市警局發出通報指示後，引發也在第一線負責處理交通事務的交通警員不滿，有交警怒批「有夠靠北的，交通隊不算外勤人員，那下次有車禍叫民眾直接到分隊做筆錄就好了」。

市警局表示，是否施打第2劑疫苗，均按照衛生局指示造冊，完全依規定行事。