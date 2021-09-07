洛杉磯湖人前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)季外被「五方交易」賣到華盛頓巫師，其實他相當訝異，他原本以為自己要去沙加緬都國王。庫茲馬在退役球星亞瑞納斯(Gilbert Arenas)的節目說：「我認為交易已經完成了，我想說好吧，搭飛機45分鐘就能到（沙加緬都是美國加州的首府），還不錯啦。」

庫茲馬以為不用搬家，結果消息一出來居然是遠在東岸的巫師，「忽然間我就被賣到華盛頓了。其實我超級興奮的，因為這比去國王隊好多了。當然加入國王也很有趣，但是我現在有機會和畢爾(Brad Beal)一起打球，他是聯盟裡真正具有贏球決心的人。」

巫師的「插隊」是個意外，他們原本也沒打算賣掉韋斯布魯克(Russell Westbrook)，但韋斯布魯克想去湖人，雙方一拍即合，庫茲馬的新家就變成華盛頓了。上季在韋斯布魯克的供輸下，畢爾繳出場均31.3分，火力極為凶猛。庫茲馬同樣擅長得分，新球季的湖人被認為缺乏穩定攻擊力，美媒ESPN記者就看衰湖人「補強之後也沒有變強」。

看好湖人的當然也有，退役球員傑倫羅斯(Jalen Rose)就在ESPN的節目說：「努恩(Kendrick Nunn)、蒙克(Malik Monk)都是外線命中率達到4成的射手，韋斯布魯克上季在巫師繳出平均大三元。只要湖人全員保持健康，詹姆斯(LeBron James)可以再多拿1枚冠軍戒指。」