科技股上漲，來到今年以來最高點，推進歐股周一收在接近歷史高點下方。德國工廠訂單意外上升，表明全球需求好轉，讓市場信心上升。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.26點或0.69%，為475.19點。指數略低於8月13日476.16點的歷史高點。不過由於周一適逢美國假日，全日的交易量處於低迷狀態。

科技股次指數收在829.31點，為今年以來最高點。

德國股市上漲1.0%。此前公布的七月工廠訂單意外上升，顯示對德國製造產品的需求旺盛，提振了市場人氣。

投資人亦關注本周稍晚的歐洲央行政策會議。部分鷹派官員呼籲歐洲央行在面對通膨情況，應該開始削減債券購買。

美銀證券在上周上調了歐元區今年經濟成長預測，從此前的4.2%預測上調至4.8%。

義大利裕信銀行分析師認為，在經濟穩健成長、融資條件寬鬆、通膨預期更高、政府發行債券減少的基本前提假設下，預計歐洲央行將在第四季宣布減少資產購買。

零售股為歐股表現最好的板塊之一。

家樂福上漲1.9%。有消息指稱，法國將放寬健康通行證規定；這些通行證限制損害了大型購物中心的商業活動。

法國工程公司Spie大跌4.3%。該公司證實，已對Equans提交一份非約束性收購要約。Equans是法國能源集團Engie新成立的技術服務部門。