海軍永順軍艦艦長被爆料深夜讓女士官進入艦長室3小時，遭下屬檢舉「大搞男女關係」，事後艦隊指揮部澄清女士官是維修公務電腦才深夜滯留在艦長寢室，但監視器事後卻遭洪姓艦長「誤刪」，事後僅被記1支申誡，女士官卻被調職引起軍中嘩然。知情人士指出艦長，原是海軍司令劉志斌的辦公室秘書，在今年3月接任永順軍艦艦長，8月底也剛榮獲海軍模範團體殊榮，原是海軍司令劉志斌的辦公室秘書， 懷疑是背後有靠山才北輕輕放下，艦隊指揮部上午強調，目前艦長以調離現職接受調查，如經屬實一律依規定懲處並追繳模範團體個人獎勵。

艦隊指揮部表示，永順軍艦獲選年度模範團體及艦長洪中校派職選用，均依相關作業規定辦理，無任何不當情事，籲請媒體勿臆測報導，影響本部及單位榮譽。

有關艦長疑涉不當行舉乙情，本部已先調離現職實施調查，如經查獲屬實者，不論階級高低，一律依規定懲處，絕不包庇，並依規定追繳模範團體個人獎勵。

艦指部強調，一定會持恆要求部隊軍紀，同時保障官兵權益，一切依法行政，掌握不法情事均秉公處理，以維護官兵軍紀與士氣，惟仍有不實訊息惡意中傷，本部深表遺憾。未來將賡續加強官兵軍（法）紀教育、內部管理及性別教育，塑造優質工作環境，確維部隊戰力。