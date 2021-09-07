新冠肺炎疫情期間，民眾習慣以酒精消毒手部和桌面，對於飲食衛生提高警覺。但近日傳出成功嶺55名役男上吐下瀉，疑似因吃下被諾羅病毒感染的食物。疾管署提醒，包括輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等，若不慎感染，會引發急性腸胃炎症狀，一般酒精或乾洗手無法去除這類沒有外套膜的病毒，不要以為酒精萬能，就減少洗手。

疾管署指出，雖然諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節為11月到隔年3月間，但平常若有病毒株汙染食物或是生活用具，就很容易造成群聚感染，尤其在家庭或是學校這類常有共食、共用器具的環境，更容易一人得病、周圍的人也跟著全都中標。

●腸胃型病毒不怕酒精 避免傳染正確途徑

國內數據顯示，中秋節前後常為病毒性腸胃炎流行好發時期。以諾羅病毒來說，潛伏期約一到三天，只要有人吃到被污染的食物或飲水，手部也接觸到受污染的物品，再碰觸自己或別人的口鼻或眼睛黏膜，就有可能交互傳染。

另外常見幼兒感染後，因家長或老師協助處理排泄物或嘔吐物，也一併被傳染。防治之道其實也很簡單，就是勤洗手，阻斷病毒透過手部傳染出去是最佳對付絕招。

為降低病原傳播的風險，如有受病患污染的衣物、床單，應立即更換；馬桶、門把等器物表面如被污染，用熱水（＞85℃）或漂白水清洗弄髒的環境，並且徹底抹乾。

(圖/疾管署提供)

●感染病毒性腸胃炎 也該自主隔離

醫師建議，病毒型腸胃炎患者要注意補充水分及電解質，避免脫水及電解質不足。

此外，若家中有人感染，即使症狀輕微，至少2-3天不要和其他健康的嬰兒、幼兒、兒童或老人共處，於同一房間遊戲或接觸；病患也應多休息，不要為家人準備食物。

至於照顧者在清洗患者嘔吐物或排泄物時也要特別注意，最好能戴上口罩和手套，並且不要重複使用，脫下手套和口罩前後都要洗手。

(圖/疾管署提供)

另外，不要使用重複使用的抹布擦拭患者接觸物品和嘔吐物，最好用一次丟棄的紙巾，並且密封後才放進垃圾桶，截斷病毒再次傳染的途徑。