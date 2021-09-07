日本氣象廳稍早發布今年第14號颱風「燦樹」生成，預測路徑將往西北西朝台灣前進，有可能周日(12日)登陸恆春、東半部一帶，路徑的不確定範圍大。氣象局則表示，「燦樹」在周六到下周一(11至13日)最接近台灣本島，基隆北海岸、東部有局部短暫陣雨或雷雨，目前預測「燦樹」颱風路徑可能會偏南邊海面，東部外海北上，或是從花東登陸都有可能，但是否登陸還有不確定性。

第14號颱風「璨樹」生成，預計將朝台灣東方海面至巴士海峽接近。(翻攝自氣象局)

中央氣象局預報員趙竑表示，位於關島附近海域的「燦樹」颱風，預測路徑可能會偏南邊海面，東部外海北上，或是從花東登陸，但是否登陸還有不確定性，預估颱風周五逐漸接近台灣，水氣變多，影響最大的時間落在周六到下周一(11至13日)，基隆北海岸、東部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明則在臉書表示，由於目前太平洋高壓將會稍微西伸增強，預期「燦樹」颱風將順著高壓的下緣，順著東風往西走，周五到周六會很接近台灣東部海域，由於預期周五、周六高壓東退減弱，也可能帶給颱風往北的分量，也有機會北轉，但這往北的分量有多少，仍有些變數。

彭啟明表示，目前各種預測的路徑仍相當分歧，有的偏台灣南部，有的在台灣東部外海北上，這個偏差將近500公里，但以目前趨勢來看仍不排除有侵襲台灣的機會。