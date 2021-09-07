韓國央行7日公布，貿易順差縮小之故，7月經常帳盈餘微幅收窄至82.1億美元，但經常帳已連續15個月無赤字。

韓國7月經常帳盈餘，從前月的88.5億美元萎縮至82.1億美元。這要歸咎於7月貨品貿易盈餘57.3億美元，遠不如前月盈餘70.1億美元。

所幸占韓國經濟5成的出口，拜海外晶片及汽車需求熱絡之賜，7月年增29.6％。

該亞洲第4大經濟體，去年4月受出口起伏不定及疫情的衝擊，經常帳慘見33.3億美元赤字，寫下近10年新高，但自此之後一路維持盈餘長達15個月。