蘋果秋季發表會預計在9月中登場，關於iPhone 13、Air Pods 3及Apple Watch7等新品的相關傳聞不斷，蘋果官方一如往常並未透露任何細節，此篇文章整理目前的重點傳聞。

iPhone 13 系列

新機iPhone 13系列成為果粉期待的焦點，目前流出的設計與規格延續iPhone 12的規劃，預計採用更先進的A15晶片，提供更好的處理效率與AI人工智慧效能，電池續航力也有望獲得提升，傳出iPhone 13‌ Pro Max電池容量從3687mAh加大到 4352mAh、iPhone 13 跟 iPhone 13 Pro 容量也從2815mAh增加到3095mAh，iPhone 13 mini 則從2227mAh加大到 2406mAh。

電池續航力的成長使iPhone 13機身變厚，但變厚與續航力變強的兩大傳聞已久，專家認為實行的可能性相當高。而外觀部分，目前流出的示意圖，iPhone 13的鏡頭排列從直列改為斜角，鏡頭也比iPhone 12還要大，傳出感光能力較先前出色。

目前傳出iPhone 13將有多種顏色，除了主要的黑白外，日落金及玫瑰金預料回歸，此外，還有玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，有機會成為史上配色最多的系列。

售價方面，iPhone 13與 mini系列延續去年規格，但兩款Pro系列產品加入1TB的選項，但是不會提供 128GB，iPhone 13 mini 傳聞售價從699 美元起、iPhoen 13為799 美元起、iPhone 13 Pro售價為1099美元起，Pro Max則從1099 美元起。若換算成新台幣價格，iPhone 13各系列最低入手價格約落在2萬至3萬之間。

Rose Gold and a new sunset Gold untuk iPhone 13 Pro Max. pic.twitter.com/NmR6brgHVt — zafranmstf | PruBSN (@zafranmustafa) September 4 2021

Apple Watch Series 7

有機會跟iPhone 13同時亮相的還有Apple Watch Series 7，預計螢幕維持平面設計，四周改用平整邊框，使螢幕增加到41mm、45mm兩種尺寸。

此外，新款Apple Watch新色為綠色，可能與AirPods Max的綠接近，傳出會有不銹鋼、鋁合金、陶瓷及鈦金屬等款式選項。

目前傳出Apple Watch 7的售價會落在1.2萬元左右，預計啟用S7處理器，晶片大小會比以往更小，但效能卻提升約20%至25%，蘋果也將縮小的空間放入電池，容量將大至350mAh至400mAh間，續航能力獲得提升。

至於先前曾傳出的血壓量測功能，美國財經媒體透露，由於技術問題今年很難看到此功能出現。另外，受限於產品良率問題，蘋果Apple Watch系列可能會預期還要晚才會上市，但發表會上仍可以見到此產品。

Rose Gold and a new sunset Gold untuk iPhone 13 Pro Max. pic.twitter.com/NmR6brgHVt — zafranmstf | PruBSN (@zafranmustafa) September 4 2021

AirPods 3

至於新款AirPods 3耳機，從大陸網站流出的模型機觀察，設計可能採用與AirPods Pro類似的設計，耳機採半入耳式但沒有耳塞，另外，AirPods 3主打平價策略，因此不會具備主動降躁功能，但音質預期比AirPods 2還要出色，且由於AirPods 3的半入耳式耳機沒有耳塞，配戴體驗會比AirPods Pro還要舒適。

此外，傳出AirPods 3的售價介於AirPods 2與AirPods Pro之間，落在150美元（約新台幣4200元）至200美元（約新台幣5600元）左右，盼能填補兩者間的市場空缺。

蘋果新機發表會時間

目前蘋果官方並未證實發表會舉行的時間與主題，但流傳舉辦時間將在美東時間9月13日或9月14日，普遍認為，在前一周蘋果才會釋出相關訊息。