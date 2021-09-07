智利批准6歲以上兒童打科興新冠疫苗。

南美洲國家智利完整接種新冠疫苗的人口比例已經超過7成，官方昨（6）日批准讓6歲以上孩童接種大陸科興疫苗。

綜合路透社、美聯社報導，智利公共衛生署（Public Health Institute）昨日批准讓6歲以上孩童接種科興疫苗，署長賈西亞（Heriberto García）表示有5名專家投票支持這項決定，1名專家反對，另外2名專家僅支持讓12歲以上青少年接種科興。

智利公共衛生署接下來將決定接種日期及流程。

據「用數據看世界」（Our World In Data）網站統計，智利目前已經有72.5%的民眾完整接種疫苗，1900萬人口中有1300萬人完整接種，其中科興疫苗已經施打1949萬劑。

除了科興疫苗，智利今年5月開始讓12歲以上青少年接種輝瑞/BNT疫苗。

目前天主教宗座智利大學（Catholic University of Chile）正在研究4000名3至17歲未成年人接種科興疫苗的效果，不過賈西亞表示，專家主要是基於科興實驗室提供的數據及醫學期刊資料來做決定。

除了智利，目前中國大陸已經批准讓3至17歲未成年接種科興及國藥疫苗。

現階段全球各國仍在檢視兒童接種新冠疫苗的安全性，不過包括美國、加拿大、新加坡等國已經開始讓12歲以上青少年施打BNT疫苗。

近幾周來智利的新增確診病例顯著下降，昨日僅增加435例，全國至今累計160萬人確診、3.7萬人病歿。