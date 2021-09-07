一名有女友且身為碩士的國中數學老師，竟然與自己導師班上一名國二少女產生情愫，多次利用上課期間替少女請假帶回住處發生性關係，並拍攝不雅影片，甚至私下要少女拍裸照供其觀賞，少女某次玩網路直播時，意外透露與班導師有親密行為，網友大驚後立刻向校方檢舉，警方事後在男師住處搜出不雅性愛片。法官審理後判該名狼師3年10月。

根據判決書記載，該名教師在某所國中二年級教數學還兼任導師，竟利用導師職權，連續三次在上班時間替班上一名女學生完成請假手續後，騎車載她回到住處發生性關係。而且在過程中，男老師還利用手持密錄器，及將密錄器置於臥室床頭櫃之方式，拍攝雙方發生性交行為之過程。

除了拍攝不雅片外，男老師還利用社群聊天，傳送鹹濕對話訊息給女學生，誘使她拍攝自己裸照供其觀賞，女學生便以自拍之方式，拍下裸照後傳給老師。

但該名女學生在去年109 年10月間某日，自己在直播平台上，親口透露曾與自己班導師有親吻、擁抱等親密舉動等情，直播平台內有觀眾聽到後大驚，立刻向校方檢舉。經校方介入調查並通知女學生母親後報警，員警果然在男老師住處查扣密錄器及電腦等證物。老師事後遭法院起訴，但他辯稱已將性愛影片及不雅照片刪除，

法院審理後，認定男師擔任少女之數學教師兼任班級導師，案發期間已30餘歲並非年輕識淺，且自身亦有女友，本應謹守師生及男女分際，卻為滿足私慾，女少女發生關係，並引誘少女拍攝裸照，行為相當惡劣。

法官審酌實屬惡劣，男師的惡行對少女之身心健康與人格發展均有不良影響，雖表示願意以新臺幣80至100 萬元賠償，但少女家屬並不接受和解，遭依妨害性自主罪判刑3年10月。