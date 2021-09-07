大陸澎湃澎湃新聞7日報導，沸沸揚揚引發大陸版「＃MeToo」運動、激起受害女子出面舉報性侵的「阿里性侵同事案」，又有新進展，濟南市槐蔭區檢察院6日晚發布消息稱，經依法審查，犯罪嫌疑人王某文實施的「強制猥褻」行為不構成刑事犯罪，不批准逮捕；之後，濟南市公安局槐蔭區分局通報，按照檢察院不批捕決定，根據大陸《治安管理處罰法》，依法對王Ｘ文終止偵查，對王Ｘ文作出治安拘留15日的處罰決定。

據濟南警方此前通報，阿里巴巴集團王Ｘ文、周Ｘ等人到濟南華聯超市洽談業務之後，7月27日晚，他們宴請了濟南華聯超市張Ｘ等人。7月28日上午，周Ｘ認為自己可能在醉酒狀態下被人侵害，與丈夫通話後於中午報警。

8月7日，周Ｘ在網上發帖引發關注。8月9日凌晨，阿里巴巴公布「女員工自述被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，其中稱，鑒於涉事男員工承認存在和該女同事「在酒醉狀態下有過度親密行為」，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用。

之後，濟南警方通報稱，經查證，2021年7月27日晚至28日凌晨，王Ｘ文先後4次進入周Ｘ房間。7月27日23時16分，王Ｘ文返回酒店前台，持周Ｘ及本人身分證，經前台電話聯繫徵得周Ｘ同意後，辦理了周Ｘ房間的房卡，於23時23分進入周Ｘ房間。在房間內，王Ｘ文對周Ｘ實施了強制猥褻行為。

該案中另一嫌疑人張Ｘ已因涉嫌強制猥褻罪被批捕。濟南警方此前通報稱，經查證，7月27日宴請期間，21時29分，被害人周Ｘ因飲酒過多欲嘔吐時，張Ｘ陪其一起走出包廂。周Ｘ出包廂後一路吐至飯店大廳吧台垃圾桶處。隨後，返回包廂途中，張Ｘ對周Ｘ實施了強制猥褻行為。22時許，宴請結束。

通報稱，7月28日7時14分，周Ｘ與張Ｘ聯繫，告知房間號碼，張Ｘ從家中攜帶一盒未開封的避孕套，於7時59分到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店，敲門進入周Ｘ房間後，對周Ｘ實施了強制猥褻行為。9時35分，張Ｘ離開周Ｘ房間時，帶走周Ｘ內褲一條，保險套（未開封）遺留在房間內。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！