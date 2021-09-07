由任嘉倫、白鹿主演的《一生一世》6日首播，被評為2021下半年最期待的陸劇，因為在前作《周生如故》中，兩人最後沒能長相廝守留下遺憾，因此轉世到現代，會延續怎樣的甜蜜熱戀，也讓劇迷相當期待。

《一生一世》改編自墨寶非寶的知名小說《一生一世美人骨》，小說以前世今生為連結，而電視劇則拆成古裝篇《周生如故》和現代篇《一生一世》，由任嘉倫、白鹿主演，兩人在《周生如故》中愛而不得的師徒虐戀，讓大批劇迷都哭斷腸，討論度居高不下。

因此《一生一世》延續前作，從古代虐戀到現代的甜蜜熱戀，早讓劇迷相當期待，3大看點更是讓觀眾不能不追，除了女主帶有前世記憶轉世後，不斷尋找男主，並在她積極主動之下，兩人有了更多交集，比起前世的曖昧醞釀，現代版節奏更快了。

另外，《一生一世》劇情是先婚後愛，從虐戀轉甜，兩人相處後漸漸產生情愫，最後迎來幸福結局，儘管中間需面對小人陷害和疾病纏身等難關，但始終不離不棄的兩人，也約定此生再也不分離。

任嘉倫從歌手轉戰戲劇圈後，憑著在《錦衣之下》精湛演技爆紅，演技多次上熱搜，「任嘉倫眼神」還成為熱搜詞，演出過的作品都創下高收視。而身為新生代女星的白鹿，是于正旗下的女演員，在《鳳囚凰》嶄露頭角，一人分飾兩角亮眼演技，讓觀眾留下深刻印象，出道短短四年就演了10部女一。