52歲的英國籍孫姓男子今年3月因計程車資與司機發生爭執,台北市大安警分局員警到場處理,他竟用英文辱罵「FUCK YOU、YOU DONT HAVE PENIS」,台北地方法院考量他坦承犯行,並與員警達成和解,依妨害公務罪判拘役30天,可易科罰金,緩刑2年。可上訴。

今年3月26日晚間10點多,孫姓男子因計程車資問題與梁姓計程車司機發生爭執,員警順前往處理,孫男明知執勤員警身著警察制服依法執行公務,竟向員警辱罵YOU ARE POLICEMAN YOU HAVE PENIS OR NO等語,台北地檢署偵結將他起訴。

台北地院考量孫男在員警到場後,即對依法執行職務之員警辱罵,妨害國家公務之順利進行,可見法治觀念淡薄,所為應予非難,惟念其於偵查中坦承犯行,犯後態度尚可,且與員警達成和解,賠償損害、確有悔意,判處拘役30天。

北院指出,孫男未曾受有期徒刑以上刑之宣告,他一時失慮致犯本罪,並與告訴人等和解,賠償2名員警各1萬5000元,他經此論罪科刑之教訓,應知所警惕而無再犯之虞,所宣告之刑以暫不執行為適當,員警也撤回公然侮辱告訴,僅觸犯妨害公務罪,給予緩刑2年宣告。