52歲的英國籍孫姓男子今年3月因計程車資與司機發生爭執，台北市大安警分局員警到場處理，他竟用英文辱罵「FUCK YOU、YOU DONT HAVE PENIS」，台北地方法院考量他坦承犯行，並與員警達成和解，依妨害公務罪判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

今年3月26日晚間10點多，孫姓男子因計程車資問題與梁姓計程車司機發生爭執，員警順前往處理，孫男明知執勤員警身著警察制服依法執行公務，竟向員警辱罵YOU ARE POLICEMAN YOU HAVE PENIS OR NO等語，台北地檢署偵結將他起訴。

台北地院考量孫男在員警到場後，即對依法執行職務之員警辱罵，妨害國家公務之順利進行，可見法治觀念淡薄，所為應予非難，惟念其於偵查中坦承犯行，犯後態度尚可，且與員警達成和解，賠償損害、確有悔意，判處拘役30天。

北院指出，孫男未曾受有期徒刑以上刑之宣告，他一時失慮致犯本罪，並與告訴人等和解，賠償2名員警各1萬5000元，他經此論罪科刑之教訓，應知所警惕而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，員警也撤回公然侮辱告訴，僅觸犯妨害公務罪，給予緩刑2年宣告。