女星王彩樺談話幽默、風趣，在螢光幕前相當活躍，由於年過半百還保養得宜，是演藝圈的美魔女之一，擁有「台灣濱崎步」之美名，她婚後和和丈夫黃品文育有2女，時常在社群平台上曬出愛女的美照，搖身一變成「國民岳母」，日前她更帶18歲大女兒庭庭上節目，母女同框熱舞的畫面讓全場瘋狂。

王彩樺先前帶著庭庭上節目《綜藝大熱門》，一同表演她的招牌主題曲《保庇》，只見王彩樺身穿黑色小可愛，搭配同樣是黑色的透視上衣，大方展現姣好身材，而一旁的庭庭也不輸媽媽，穿著短版貼身小背心，露出一截螞蟻腰和纖細手臂，母女倆隨著節奏扭腰擺臀，庭庭的超強舞台魅力更是讓人驚艷。

王彩樺和女兒庭庭同框熱舞。（圖/翻攝自YouTube）

表演結束，全場歡聲雷動，連主持人吳宗憲都為庭庭的魅力折服，狂喊她「寶貝」，更透露在庭庭小時候，就常看到王彩樺帶著她去錄影，沒想到現在已經長大了，更笑虧母女倆長得一點都不像，吳宗憲也問庭庭有沒有意願進入演藝圈，對此，庭庭也害羞回答，「有機會的話，所以我才來（綜藝大熱門）。」

事實上，庭庭的長相曝光後，就立刻在網路上掀起熱議，還曾上過PTT表特版，受到網友們的關注，讓網友狂喊王彩樺「岳母」，更有不少人直呼，「有幾張有點像熊家婕」、「前5趴的水準了」、「五官輾壓各大網」、「有點像袁詠儀」、「算二代沒長歪的」、「像年輕的殷悅」。