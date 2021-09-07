31歲大陸桌球名將丁寧是里約奧運冠軍得主，26年職涯曾取得21座世界冠軍，是大陸第五位桌球大滿貫的女選手，昨（6日）她宣布退休，將到北京大學就讀，昔日賽場對手福原愛特地發文祝福，此舉火速衝上微博熱搜冠軍。

福原愛6日傍晚在微博寫道：「丁寧，你是我認識的運動員裡面最正面的一位選手。」她回憶以前跟丁寧交手完，會去請教對方需改善之處，丁寧非但沒有藏私，還願意鉅細靡遺的講解每一局，「那個時候我就感覺到，你為什麼可以拿到那麼多的奧運冠軍和世界冠軍，我從你身上發現，原來有實力的人根本不會隱藏，自己因為有實力，所以不用保密什麼。」

某次兩人對戰前，福原愛開玩笑打賭贏了丁寧要送一把可愛的雨傘，結果那場福原愛勝出，丁寧很有風度地讚美：「愛，你今天打得太好了」還信守承諾送她那把傘，令福原愛欽佩不已：「丁寧，你是不只是作為運動員值得我學習，你的各方面的人品讓我學到了很多的東西。」她預祝丁寧未來一帆風順，退役後的第二人生更加精采，「你永遠是我學習的榜樣！」並TAG丁寧，果真釣出本人在底下留言：「謝謝你的祝福。」

福原愛微博全文。（圖／微博@福原愛）

丁寧從5歲開始接觸桌球，10歲從黑龍江到北京追夢，征戰無數次的國際賽場，包攬奧運會、世乒賽、世界盃、全運會金牌，成為大陸史上第6位全滿貫選手，也是中國大陸隊在里約奧運閉幕式的掌旗官。隨著新生代崛起，加上個人舊傷問題，丁寧已淡出體壇近1年，未參與東奧及中國大陸全運會，直到昨日正式宣布退役，結束26年職涯，未來將在北京大學體育碩士班繼續深造，期許未來能為體壇貢獻一份心力。