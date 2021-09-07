大陸澎湃澎湃新聞7日報導，「阿里性侵同事案」存在「強制猥褻」行為的王Ｘ文，因檢方認定不構成犯罪，改由公安機關警方根據大陸《治安管理處罰法》裁罰治安拘留15日。為何不構成強制猥褻罪？大陸律師丁金坤認為，根據檢警通報，王某雖然存在強制猥褻，但是情節顯著輕微，故不認為是刑事犯罪，而是治安違規行為，這在法律上是成立的。處以治安拘留15天，是認定違規嚴重。

依大陸《治安管理處罰法》，拘留15天已是頂格處罰。該法第44條規定，「猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處5日以上10日以下拘留；猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿14周歲的人或者有其他嚴重情節的，處10日以上15日以下拘留。」

澎湃新聞報導，針對阿里巴此前通報的「酒醉下過度親密行為」，湖南省刑法學研究會前副會長、湖南律師協會刑事辯護專業委員會前主任賀小電分析，「過度親密」發生在醉酒狀態，醉酒狀態又分兩種情況：一種是女方雖醉酒，但仍然意識清醒並對自己的行為具有一定的控制能力，對男性的親密沒有抗拒或表達抗拒，則在認定違背意志方面存在著障礙。

另一種情況是，女生已經醉得不省人事或者爛醉如泥，無法控制、支配自己的意志、行為，男方與她進行過度的「親密」，則可認定違背了女方的意志。若女方失去意識而根本無法表達意志，屬於完全、徹底違背女方意志的情形；若女方雖尚有意識，但基本失去了正常表達自己真實意志的可能，也可認定為違背女方意志。

賀小電強調，所以，後者幾種醉酒情況下的「過度親密」，可能涉嫌強制猥褻甚至強姦犯罪：發生性關係的，涉嫌強姦；未發生性關係的，涉嫌猥褻。