「台灣第一名媛」孫芸芸以精緻的五官及纖細的火辣身材聞名，而穿搭風格一向前衛時尚的她，近日在個人社群平台上曬出工作時「上班穿搭」，雖照片中看起來隨興自然，但一雙如少女般的纖細長腿，依然吸引眾人的目光。

孫芸芸在昨（6）日於個人IG上PO出貼文表示「上班嘍」並附上兩張穿搭照，只見她身穿寬版白T與藍色棒球帽，下半身搭配白色超激短褲，以及咖啡色軍靴，單腳跨坐在藤椅上並用雙手抱住看向遠方；下一張則是同樣的動作臉部朝向下方，整體造型看起來相當輕便又不失個性。

而孫芸芸的坐姿雖看起來簡單又隨興，但一雙筆直的大長腿依然相當吸睛，加上由下往上「邪惡視角」的拍攝角度，使她原本就纖細的雙腿顯得更加修長，寬版上衣也讓整體身形看起來更加顯瘦，高超的穿搭技巧再度引起大批網友的讚賞，紛紛留言「鞋子好厲害」、「太美了」、「時尚女神」、「這雙腿美到不科學」、「腿長2米」、「這位姊的身材實在太逆天了」，吸引超過1.4萬人按讚。

現年43歲的孫芸芸本身就擁有顯赫的家世背景，與微風集團董事長廖鎮漢結婚後共同育有一對兒女。即使如此，孫芸芸依然將外貌維持在最佳狀態，加上她經常在IG分享絕佳的服裝品味，並為個人飾品品牌積極宣傳，使IG追蹤數一舉突破100萬人次，成為家喻戶曉的超人氣名媛網紅。