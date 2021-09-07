台中市政府目前正在執行「東海殯儀館火化爐及空氣汙染防制設備汰換3年計畫」110 年度汰換作業，台中市政府編列7500萬元汰換4座火化爐及2套空汙防制設備，預計於今年底前完成；市議員何文海今天質詢說，空汙迄今尚未改善殃及鄰近住戶。民政局長吳世瑋說，因每天都有人在火化無法全部同時更新。

何文海指出，目前距離年底僅剩下3個月，台中市政府編列預算7500萬元汰換4座火化爐及2套空汙防制設備，但東海火化場煙囪依然濃煙密佈，氣味也仍不見改善，顯然沒有成效。

何文海表示，台中市政府要改善台中市空氣汙染的政策與執行力，必須再加快腳步進行，不能牛步化緩慢，為了台中市民的健康，台中市政府應該加強執行力，兌現當初對選民的承諾。

吳世瑋強調，今年要更換空汙設備預計12月會完成，明年再編一套空汙設備更新，東海火化場到今年才換6個爐，總共要更換8個爐，因每天都有人在火化無法全部一起更換。環保局長陳宏益強調，將輔導民政局改善相關空汙設備。