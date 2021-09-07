酒駕男擦撞行人逃逸 基隆婦人倒地遭後車輾壓全身多處骨折

基隆一名年約70歲張姓婦人今早於信二、壽山路口過馬路時，遭酒駕何姓男子開車擦撞倒地，但何男未停車查看竟加速逃逸，婦人倒地後，再遭後車輾壓，目前於基隆醫院救治中。警方調閱周邊監視器，於案發現場附近找到何男，員警實施酒測，酒測值達0.48，全案將依公共危險罪移送基隆地檢署。

今天上午8點多何姓男子駕駛白色駕車，從信二路左轉至壽山路時，因未禮讓行人，撞上正在過馬路張姓婦人，何男明知撞上路人，卻沒有停車查看，反而加速逃逸。婦人遭擦撞後倒地，欲起身時，又遭到後方宋姓男子駕駛的白色BMW輾壓。

宋男行經時驚覺有異物，立即停車查看，驚見婦人被壓在車底，立即報請警消到場協助。救護人員到場後，使用破壞器材將婦人從車底拉出，初判其全身多處骨折，立即送往基隆醫院救治。宋男表示，自己沒有注意到車前有人倒在路上，才會不小心撞上。

警方接獲通報後，立即調閱周邊監視器，發現何男藏匿於案發現場附近，並向員警坦承，自己有酒駕情形，才會離開現場。警方實施酒測，酒測值達0.48，並將人帶回派出所，釐清肇事原因，全案將依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

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