小吃店被砸，整個鍋具被翻倒在地。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

不能內用爆衝突 台中知名滷肉飯店深夜遭無罩惡煞翻桌砸鍋

台中北區漢口路4段知名滷肉飯店「東興市魯肉義」9月7日凌晨1點多遭人砸店鬧事；家住新竹縣寶山鄉37歲陳姓男子等7人到台中訪友慕名來吃滷肉飯，疑喝了酒，入店就問「可否內用？」但店家因防疫未開放內用，未料陳男等4人竟翻桌砸鍋，其中更有人未戴口罩，經店家報警，警方啟動快打6小時內迅速北上逮人，訊後將依妨害秩序等罪移請檢方偵辦。

警方初步調查，37歲與20歲陳姓男子一行7人分乘兩車約在7日凌晨1點多到「東興市魯肉義」，陳男未戴口罩先入店內詢問「可否內用？有無販賣鹹酥雞？」「有無販賣塑膠袋？」等疑似酒後意圖滋事言語，61歲邱姓女店長回答不能內用，也沒賣鹹酥雞，沒想到陳男疑似心生不滿，往外走去，沒多久後另3名男子就跟著下車入店內徒手翻掉店外桌子及店內攤位，導致整鍋滷肉翻倒在地，4人滋事砸完店後立即駕車逃逸。

台中市警察局第二分局永興派出所接獲報案後立即啓動快打，調派13警網27名優勢警力馳赴現場，唯抵達時歹徒已逃逸無蹤，警方也迅速成立專案小組，經調閱周邊路口監視器影像，鎖定2輛涉案車輛以車追人，連夜至新竹縣寶山鄉逮獲37歲及20歲陳男，犯嫌供稱係從新竹至台中訪友，準備北返時想先到台中知名魯肉飯吃完宵夜再北上，未料無法內用而心生不滿。

經警方向店家詢問了解現場無人受傷，已知損失1大鍋約上百塊待售爌肉，其他鍋具等財物損失仍估算中。警方強調，本案雖店家表示不提毀損告訴，但警方展現打擊犯罪決心，將待其餘犯嫌查明身分到案後，朝依妨害秩序等罪移請台中地方檢察署偵辦；另涉嫌人未依規定帶口罩涉嫌違反傳染病防治法部分也將移請衛生單位裁處。

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