外傳國民黨2022議員選舉將派出「美女刺客團」，包括有「北漂最正主持人」之稱的李明璇、電視新聞主播柳采葳、新北市政府副發言人戴湘儀，三人也都未否認相關消息，引發外界想像空間。消息一出，網友看到三人一字排開不僅大讚超美，更直呼：「國民黨有希望了！」

根據《ETtoday新聞雲》昨日（6）報導，傳出國民黨2022議員選舉將派出「美女刺客團」突圍，目前主持廣播節目「璇外之音」的李明璇得知自己被點名，坦言自己確實已鎖定夫家所在的新北市板橋區，也初步了解地方對她參選的反應，盼能為國民黨爭取更多中間及非傳統選民。

報導指出，柳采葳曾參與國民黨青年團活動，柳表示確實有長輩勸進，但她剛考上台大政治研究所在職專班，目前正在審慎思考中。戴湘儀因常在新北市市長侯友宜受訪鏡頭後方出現，獲封「最美背後靈」稱號，傳出侯陣營規劃她參選板橋市議員，與民進黨現任板橋市議員戴瑋姍打對台。

對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗昨日在臉書發文稱，從他當政治幕僚就常受到柳采葳、戴湘儀在新聞上的照顧，她們的專業令人肯定，期待他們為國民黨披上戰袍，為雙北爭取亮眼的新血。網友則紛紛回應：「我的天啊太美了吧！」「真的超美的」、「多讓年輕人出頭」、「國民黨有希望了！」「已經嗅到民進黨衰敗的味道了⋯⋯」